"Шлях до зустрічі лідерів": Зеленський поділився очікуваннями від переговорів в Абу-Дабі

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Зеленський про формат перемовин

Діалог на рівні делегацій, за словами Зеленського, покликаний створити підґрунтя для зустрічі на рівні лідерів держав.

Ми розраховуємо, що робота в такому форматі (на рівні команд – 24 Канал) та інші наші дипломатичні зусилля відкриють шлях до тристороннього формату на рівні лідерів. Саме такий формат, на рівні лідерів, може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру і гарантованої безпеки– підкреслив Зеленський.

Українська сторона з Німеччиною та іншими партнерами узгоджує питання у переговорах, формуючи спільну позицію щодо зупинення російської агресії.

Європа в процесі, це обов'язково, і в процесі досягнення миру. І ми робимо все, щоб був у нас спільний європейський погляд на всі безпекові виклики, на те, як і чим має закінчитись ця війна. Мир повинен бути достойним, і тоді мир зможе стати тривалим– підсумував Зеленський.

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Які очікування від переговорів в ОАЕ?

Глава держави також повідомив, що американська сторона вже передала сигнали про намір обговорювати гарантії безпеки для України – пакет відновлення держави. Наразі триває узгодження списку тем, які українська команда прагне розглянути під час консультацій в Абу-Дабі.

Серед ключових питань порядку денного Київ виділяє енергетику, судноплавство та обміни полоненими.

Для нас це пріоритетні речі – енергетика, тобто припинення вогню з обох боків. Зерно – розблокування Чорного моря. Третій аспект – люди. У якому форматі ми можемо збільшити обмін і зробити обміни більш інтенсивними. А також – підготовка зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі – з присутністю Європи– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, черговий раунд тристоронніх переговорів на рівні робочих груп запланований на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. Цьому передуватиме зустріч команд України, США, Євросоюзу та НАТО у Брюсселі для узгодження безпекових гарантій та повоєнної відбудови України.