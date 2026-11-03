Перед переговорами в Абу-Дабі: ЄС прийме зустріч щодо безпекових гарантій для України

За словами головної речниці Єврокомісії Паули Піньо, заплановані консультації спиратимуться на результати попереднього діалогу між українською та американською сторонами в Маямі, передає "Європейська правда".

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Відбудова та координація дій союзників

Основним фокусом переговорів стане формування засад для тривалого миру, а також практичні кроки для повоєнного відновлення держави.

Ця зустріч спиратиметься на попередні переговори, які відбулися в Маямі за участю України та США, з метою досягнення тривалого, сталого миру в Україні– уточнила Піньо.

Представниця Єврокомісії додала, що дискусія "буде зосереджена на повоєнній відбудові та процвітанні України".

З нашого боку вона відбудеться на рівні наших радників із питань національної безпеки, тобто високопосадовців– розповіла Паула Піньо.

Водночас речниця зауважила, що наразі не має інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського в брюссельських переговорах у середу.

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Підготовка до подальших контактів

Консультації в Брюсселі відбудуться перед анонсованим новим раундом мирних переговорів. Спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше заявив, що зустріч делегацій України, Сполучених Штатів і Росії запланована на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.

Повідомлялось, що переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах будуть присвячені післявоєнним безпековим гарантіям, деескалації та гуманітарним питанням.