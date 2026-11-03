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Перед переговорами в Абу-Даби: ЕС проведет встречу по вопросу гарантий безопасности для Украины

Дария Черныш
Переговоры о гарантиях безопасности

В Брюсселе обсудят гарантии безопасности для Украины / Shutterstock

4 ноября в Брюсселе состоится встреча, посвященная вопросам гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины. К переговорам присоединятся представители Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.

По словам официального представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо, запланированные консультации будут основываться на результатах предварительного диалога между украинской и американской сторонами в Майами, сообщает "Европейская правда".

 
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Основным фокусом переговоров станет формирование основ для прочного мира, а также практические шаги по послевоенному восстановлению государства.

Эта встреча будет опираться на предыдущие переговоры, состоявшиеся в Майами с участием Украины и США, с целью достижения прочного и устойчивого мира в Украине– уточнила Пиньо.

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Представительница Еврокомиссии добавила, что обсуждение "будет сосредоточено на послевоенном восстановлении и процветании Украины".

С нашей стороны она пройдет на уровне наших советников по вопросам национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников– рассказала Паула Пиньо.

В то же время пресс-секретарь отметила, что на данный момент у нее нет информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в брюссельских переговорах в среду.

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Подготовка к дальнейшим контактам

Консультации в Брюсселе состоятся перед анонсированным новым раундом мирных переговоров. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф ранее заявил, что встреча делегаций Украины, Соединенных Штатов и России запланирована на 10 – 11 ноября в Абу-Даби.

Сообщалось, что переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах будут посвящены послевоенным гарантиям безопасности, деэскалации и гуманитарным вопросам.

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