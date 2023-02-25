Выставка детских рисунков – инициатива общественной организации Eco Generation в партнерстве с культурной дипломатией стран мира при поддержке Украинского хаба гражданского общества. Как сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе, выставка посвящена оказанию помощи детям и их семьям.

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Более 100 украинских детей приняли участие в проекте

Главные герои проекта – дети из наиболее пострадавших от войны городов – Буча, Ирпень, Мариуполь, Херсон, Харьков, Славутич, Иванков и Киев.

Это дети, которые сегодня живут со своими семьями в Украине, некоторые покинули или потеряли свои дома, разлученные со своими родителями, потому что они защищают страну или находятся в плену.

Выставка рисунков украинских детей в Брюсселе / Фото Софи Назаренко

Состоялась также молитва за Украину в Кафедральном соборе святых Михаила и Гудулы (Брюссельский собор). Весь день столица ЕС была в сине-желтом цвете.

Брюссель в сине-желтом цвете / Фото Софии Назаренко