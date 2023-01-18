Очевидцы рассказали возле какого садика упал вертолет ГСЧС. Это произошло ориентировочно в 8:10 18 января.

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Где именно упал вертолет ГСЧС с руководством МВД

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате взрыва повреждено помещение садика и близлежащего дома.

Около 8:10 (18 января – 24 Канал) в Броварах вблизи детского сада на улице Петлюры упал летательный аппарат, в результате чего вспыхнул пожар. От мощного взрыва разрушениям подверглись помещение садика и один из близлежащих домов,

– заявил Игорь Сапожко.

По данным мэра, детей, работников садика и жителей близлежащих домов оперативно эвакуировали.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба объяснил на брифинге, что детей перевели в другое заведение:

по состоянию на утро 18 января не было информации о пропавших без вести детях;

длилась работа по их идентификации;

с малышами работали соответствующие службы, туда приезжали родители, составляли списки.

Где именно упал вертолет ГСЧС: смотрите на карте Броваров

На карте заметно, что на этой улице расположен садик "Джерельце". Вероятно, именно возле него случилась авиакатастрофа.

Жительница Брованов Юлия рассказала ВВС, что у места крушения также есть торговый центр "Терминал".

Этот садик "Джерельце" расположен в 100 метрах от моего дома, на одной из центральных улиц города. Рядом также есть еще один садик и лицей №10,

– рассказала очевидца.



Садик "Родничок" после трагедии / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Стоит отметить, что место трагедии в менее чем 20 километрах от Киева. В частности, оттуда до станции метро "Лесная" всего 14 километров.