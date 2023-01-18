Очевидці розповіли біля якого садочка впав вертоліт ДСНС. Це трапилось орієнтовно о 8:10 18 січня.
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Де саме впав вертоліт ДСНС з керівництвом МВС
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок вибуху пошкоджене приміщення садочка та прилеглого будинку.
Близько 8:10 (18 січня – 24 Канал) у Броварах поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри впав літальний апарат, внаслідок чого спалахнула пожежа. Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків,
– заявив Ігор Сапожко.
За даними мера, дітей, працівників садочка та мешканців прилеглих будинків оперативно евакуювали.
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба пояснив на брифінгу, що дітей перевели в інший заклад:
- станом на ранок 18 січня не було інформації про зниклих безвісти дітей;
- тривала робота з їх ідентифікації;
- з малюками працювали відповідні служби, туди приїжджали батьки, складали списки.
Де саме впав вертоліт ДСНС: дивіться на карті Броварів
На карті помітно, що на цій вулиці розташований садочок "Джерельце". Ймовірно, саме біля нього трапилась авіакатастрофа.
Мешканка Брованів Юлія розповіла ВВС, що біля місця катастрофи також є торговельний центр "Термінал".
Цей садочок "Джерельце" розташований за 100 метрів від мого будинку, на одній з центральних вулиць міста. Поруч також є ще один садок і ліцей №10,
– розповіла очевидиця.
Садочок "Джерельце" після трагедії / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу
Варто зауважити, що місце трагедії за менш ніж 20 кілометрів від Києва. Зокрема, звідти до станції метро "Лісова" тільки 14 кілометрів.