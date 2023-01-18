На брифинге в Броварах, который транслировали в эфире телемарафона, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко ответил на вопрос о версиях трагедии.
Заметьте Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах
Какую причину падения вертолета рассматривают
Заместитель Андрея Ермака заявил, что Служба безопасности и Нацполиция занимаются расследованием причин трагедии и устанавливают, мог ли это быть теракт.
И (есть – 24 Канал) уголовное производство, согласно которому будут сделаны выводы, что это именно было,
– заявил Тимошенко.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что уголовное дело уже возбуждено.
Что касается обстоятельств падения, то в полиции сказали, что пока рано говорить о версиях. Однако генерал полиции призвал очевидцев, которые видели падение вертолета, обратиться к правоохранителям и рассказать обо всем, что видели.
Важно Среди погибших в Броварах могут быть простые прохожие и родители, которые вели в садик детей – ОП
По данным спасателей, на борту вертолета было 9 человек. Из них – 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
Известно, что в результате аварии предварительно погибли все находившиеся на борту вертолета, включая руководством МВД:
- министр МВД Денис Монастырский;
- первый заместитель министра Евгений Енин;
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.