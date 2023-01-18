На брифинге в Броварах, который транслировали в эфире телемарафона, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко ответил на вопрос о версиях трагедии.

Заметьте Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Какую причину падения вертолета рассматривают

Заместитель Андрея Ермака заявил, что Служба безопасности и Нацполиция занимаются расследованием причин трагедии и устанавливают, мог ли это быть теракт.

И (есть – 24 Канал) уголовное производство, согласно которому будут сделаны выводы, что это именно было,

– заявил Тимошенко.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что уголовное дело уже возбуждено.

Что касается обстоятельств падения, то в полиции сказали, что пока рано говорить о версиях. Однако генерал полиции призвал очевидцев, которые видели падение вертолета, обратиться к правоохранителям и рассказать обо всем, что видели.

Важно Среди погибших в Броварах могут быть простые прохожие и родители, которые вели в садик детей – ОП

По данным спасателей, на борту вертолета было 9 человек. Из них – 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.

Известно, что в результате аварии предварительно погибли все находившиеся на борту вертолета, включая руководством МВД: