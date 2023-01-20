Журналисты провели на месте трагедии весь день и рассказали о том, как местные спасали детей, находившихся в садике. В том числе и о героизме воспитателей, о котором в своем обращении упоминал президент Владимир Зеленский.

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"Вертолет летит прямо на нас"

Местный житель Николай через несколько минут привел в садик, на который упал вертолет, своего сына. Едва он хотел переодеть ребенка, как услышал необычный гул. Взглянув в окно, мужчина увидел вертолет, падающий прямо на садик, поэтому он крикнул, чтобы все прятались. Взрывная волна повалила мужчину на землю, но сына, к счастью, не задело. Он быстро взял его на руки, выбежал на улицу и начал кричать и звать на помощь.

В результате трагедии у Николая ожог ноги, ушиб поясницы и грудной клетки, однако его не госпитализировали. Мужчину больше беспокоило состояние сына, ведь после реакции на шок у него поднялась температура и в день трагедии он не разговаривал.

Он боится уйти сам в туалет, в комнату. Боится, что туда прилетит красный вертолет,

– говорит мужчина.

Воспитательницы передавали детей через окна

После взрыва в садик начали прибегать взволнованные родители, волонтеры и правоохранители составляли списки и тогда еще было не понятно, кто еще находится внутри охватившего пожар садика.

Местный волонтер Лидия также прибыла на место трагедии, ведь ее сын учится в школе у садика, на который упал вертолет. Женщина вспоминает, что когда приехала туда, увидела, как воспитательницы из окон и забора передавали детей простым прохожим, которых дальше несли в школу рядом. Скорые в тот момент только подъезжали.

Трое детей к себе домой забрали подростки Глеб, Андрей, Витя и Антон. Об этих школьниках вы можете прочитать в отдельном материале.

Священник открыл дверь церкви

Буквально в 100 метрах от садика расположен местный храм Трех Святителей УГКЦ. На момент падения вертолета священники в храме как раз начинали литургию накануне Крещения. Отец Олег Панчиняк рассказал, что после взрыва вышел на улицу и увидел людей, которые выбегают из садика и негде спрятаться, поэтому он открыл для них дверь храма.

Люди выбегали из детсада и негде было прятаться, я открыл дверь церкви, у нас там есть подвал, нижний храм,

– говорит священник.

Священник вспомнил прибежавшего с раненым ребенком мужчину и маму, которая обожженными руками окутала своего малыша, замотанного в одеяло. Отец запомнил, что это был "солнечный" ребенок.

В церкви приют нашли до 2 десятков человек. Тем временем воспитательницы садика отчаянно спасали детей, были даже вышедшие из садика только в белье. Местные предполагают, что их одежда сгорел, пока те спасали детей.

Врачи говорят, что при таком количестве погибших, как и в этой трагедии, медики ожидали большего количества пострадавших. Очевидно, что произошло иначе благодаря совместным усилиям воспитателей, волонтеров, спасателей и полиции.

Напомним, что авиакатастрофа в Броварах унесла жизни 14 человек, среди которых 10 – те, кто был на борту вертолета. Среди погибших – глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, заместитель председателя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Михаил Павлушко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анапецкий департамента коммуникации МВД Николай Анапов. Также трагедия унесла жизни 1 ребенка и его матери.