Об этом написал городской голова Броваров в Киевской области Игорь Сапожко.

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"Две семьи пострадавших, которые были в ожоговом центре, будут лечить за границей. Сейчас они в одной из клиник Львова, готовятся к перелету в Австрию. Это Оксюты Надежда (мама) и Алиса (дочь), Дереки Сергей (папа) и Анна (дочь) )", – рассказал мэр.

Состояние Алисы тяжелое

Алиса Оксюта попала во взрывную волну в Броварах, когда шла с мамой в детский сад. Пока они в тяжелом состоянии.

"Оба в реанимации в Киеве. Надя укрыла Алису собой, как настоящая мама", – написала в день трагедии крестная мать Алисы.

Пострадавший ребенок занимался каратэ. Тренер Сергей Опенько призвал помочь Алисе и ее маме.

Заметьте! Помочь Алисе и Надежде Оксютам можно по номеру карты 5168 1801 0224 4347 (Оксюта Вячеслав).

Не успели скрыться

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" крестная мать пострадавшей 5-летней Ани Дереки Яна Шейко рассказала, что девочка с отцом уходили в сад утром 18 января. Они услышали звук вертолета, но не успели скрыться и получили ожоги.

Многие слышали этот звук, что-то гудело. Думали, дрон, а потом увидели, как снижается вертолет, – сказала Яна.

Она вспомнила, что мама Ани сразу прибежала на место трагедии, но к тому времени ее родных отправили в Броварскую больницу. Впоследствии их транспортировали в ожоговый центр в Киеве, а оттуда – во Львов.

По словам Яны, состояние ребенка стабильно тяжелое. Однако она находится в сознании.

"Состояние отца немного легче, однако он в подавленном моральном состоянии. Мама и старший сын находятся с ними", – сказала Яна.

Она добавила, что семья нуждается в финансовой помощи.

Важно! Помочь Дерекам можно за реквизитами, или на карточку 4441114424543203 (Екатерина Дерека, мама Анны).

Ребенок нуждается в пересадке кожи.

В реанимации Киевского ожогового центра находится Александра Бреус. Из-за пожара в детском саду ее тело на 30% в ожогах. Ребенку требуется пересадка кожи. Она с мамой Еленой была в раздевалке, когда упал вертолет.

"Мама тоже пострадала, ее руки сильно обожжены", – написала журналистка и общественный деятель Виктория Сюмар.

Сейчас Александра Бреус занимается благотворительным фондом "Стремление".

Реквизиты для сбора благотворительных средств для Саши:

UA903226690000026004300125059

Код 35875561 МФО 322669 АО "Ощадбанк"

Карточный счет АО "Ощадбанк":

5167 8032 1582 3498

Карточный счет monobank:

4441 1144 0569 1542

карточка папы Александра:

4149439317434490 Бреус Александр

Кто еще находится в больнице

По словам Сапожко, вскоре из Киевского ожогового центра уедет Анна Ющенко. Также до окончательного решения врачей в ожоговом центре будет находиться Ирина Бондарчук с дочерью Владиславой и Людмила Мотас – бухгалтер садика.

"Их тоже готовы принять за границей после окончательного вердикта медиков. Транспортировка и перелет в Австрию пострадавших находится под контролем Министерства здравоохранения Украины и лично министра Виктора Ляшко", – добавил Сапожко.

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