Об этом написал городской голова Броваров в Киевской области Игорь Сапожко.
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"Две семьи пострадавших, которые были в ожоговом центре, будут лечить за границей. Сейчас они в одной из клиник Львова, готовятся к перелету в Австрию. Это Оксюты Надежда (мама) и Алиса (дочь), Дереки Сергей (папа) и Анна (дочь) )", – рассказал мэр.
Состояние Алисы тяжелое
Алиса Оксюта попала во взрывную волну в Броварах, когда шла с мамой в детский сад. Пока они в тяжелом состоянии.
"Оба в реанимации в Киеве. Надя укрыла Алису собой, как настоящая мама", – написала в день трагедии крестная мать Алисы.
Пострадавший ребенок занимался каратэ. Тренер Сергей Опенько призвал помочь Алисе и ее маме.
Не успели скрыться
В комментарии "Украинской правде. Жизнь" крестная мать пострадавшей 5-летней Ани Дереки Яна Шейко рассказала, что девочка с отцом уходили в сад утром 18 января. Они услышали звук вертолета, но не успели скрыться и получили ожоги.
Многие слышали этот звук, что-то гудело. Думали, дрон, а потом увидели, как снижается вертолет, – сказала Яна.
Она вспомнила, что мама Ани сразу прибежала на место трагедии, но к тому времени ее родных отправили в Броварскую больницу. Впоследствии их транспортировали в ожоговый центр в Киеве, а оттуда – во Львов.
По словам Яны, состояние ребенка стабильно тяжелое. Однако она находится в сознании.
"Состояние отца немного легче, однако он в подавленном моральном состоянии. Мама и старший сын находятся с ними", – сказала Яна.
Она добавила, что семья нуждается в финансовой помощи.
Ребенок нуждается в пересадке кожи.
В реанимации Киевского ожогового центра находится Александра Бреус. Из-за пожара в детском саду ее тело на 30% в ожогах. Ребенку требуется пересадка кожи. Она с мамой Еленой была в раздевалке, когда упал вертолет.
"Мама тоже пострадала, ее руки сильно обожжены", – написала журналистка и общественный деятель Виктория Сюмар.
Сейчас Александра Бреус занимается благотворительным фондом "Стремление".
Реквизиты для сбора благотворительных средств для Саши:
UA903226690000026004300125059
Код 35875561 МФО 322669 АО "Ощадбанк"
Карточный счет АО "Ощадбанк":
5167 8032 1582 3498
Карточный счет monobank:
4441 1144 0569 1542
карточка папы Александра:
4149439317434490 Бреус Александр
Кто еще находится в больнице
По словам Сапожко, вскоре из Киевского ожогового центра уедет Анна Ющенко. Также до окончательного решения врачей в ожоговом центре будет находиться Ирина Бондарчук с дочерью Владиславой и Людмила Мотас – бухгалтер садика.
"Их тоже готовы принять за границей после окончательного вердикта медиков. Транспортировка и перелет в Австрию пострадавших находится под контролем Министерства здравоохранения Украины и лично министра Виктора Ляшко", – добавил Сапожко.
Катастрофа в Броварах: коротко
- Вертолет ГСЧС упал на детский сад утром 18 января. На борту находилось руководство Министерства внутренних дел.
- В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. В их числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Ранения получили 25 человек. Среди них 11 детей.
- В настоящее время продолжается следствие под контролем СБУ, чтобы установить причину трагедии