Про це написав міський голова Броварів на Київщині Ігор Сапожко.

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"Дві родини постраждалих, які були в опіковому центрі, лікуватимуть за кордоном. Зараз вони в одній з клінік Львова, готуються до перельоту в Австрію. Це Оксюти Надія (мама) та Аліса (донька), Дереки Сергій (тато) та Анна (донька)", – розповів мер.

Стан Аліси важкий

Аліса Оксюта потрапила під вибухову хвилю у Броварах, коли йшла з мамою до дитячого садка. Наразі вони у важкому стані.

"Обоє в реанімації у Києві. Надя вкрила Алісу собою, як справжня мама", – написала в день трагедії хрещена мати Аліси.

Постраждала дитина займалася карате. Тренер Сергій Опенько закликав допомогти Алісі та її мамі.

Зауважте! Допомогти Алісі та Надії Оксютам можна за номером картки 5168 1801 0224 4347 (Оксюта В'ячеслав).

Не встигли сховатися

У коментарі "Українській правді. Життя" хрещена мати постраждалої 5-річної Ані Дереки Яна Шейко розповіла, що дівчинка з батьком йшли в садочок вранці 18 січня. Вони почули звук гелікоптера, але не встигли сховатися й отримали опіки.

Багато людей чули той звук, щось гуділо. Думали, дрон, а потім побачили, як знижується гелікоптер, – сказала Яна.

Вона пригадала, що мама Ані одразу прибігла на місце трагедії, але на той час її рідних відправили у Броварську лікарню. Згодом їх транспортували в опіковий центр у Києві, а звідти – до Львова.

За словами Яни, стан дитини стабільно важкий. Проте вона перебуває у свідомості.

"Стан батька трохи легший, однак він у пригніченому моральному стані. Мама і старший син наразі перебувають з ними", – сказала Яна.

Вона додала, що родина потребує фінансової допомоги.

Важливо! Допомогти Дерекам можна за реквізитами, або на картку 4441114424543203 (Катерина Дерека, мама Анни).

Дитина потребує пересадки шкіри

У реанімації Київського опікового центру перебуває Олександра Бреус. Через пожежу в дитячому садочку її тіло на 30% в опіках. Дитині потрібна пересадка шкіри. Вона з мамою Оленою була в роздягальні, коли впав гелікоптер.

"Мама теж постраждала, її руки сильно обпечені", – написала журналістка і громадська діячка Вікторія Сюмар.

Наразі Олександрою Бреус опікується благодійний фонд "Прагнення".

Реквізити для збору благодійних коштів для Саші:

UA903226690000026004300125059

Код 35875561 МФО 322669 АТ "Ощадбанк"

Картковий рахунок АТ "Ощадбанк":

5167 8032 1582 3498

Картковий рахунок monobank:

4441 1144 0569 1542

картка тата Олександра:

4149439317434490 Бреус Олександр

Хто ще перебуває у лікарні

За словами Сапожка, незабаром з Київського опікового центру поїде Анна Ющенко. Також до остаточного рішення лікарів в опіковому центрі перебуватиме Ірина Бондарчук з донькою Владиславою та Людмила Мотас – бухгалтерка садочка.

"Їх теж готові прийняти за кордоном після остаточного вердикту медиків. Транспортування та переліт до Австрії постраждалих знаходиться під контролем Міністерства охорони здоров'я України та особисто міністра Віктора Ляшка", – додав Сапожко.

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