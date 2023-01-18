Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Екатерина Кузнецова. Очевидцы крушения указывают, что все произошло мгновенно.

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Руководитель детсада сообщила, что вертолет упал не на здание заведения, а рядом, однако задел крышу, от этого и начался пожар.

В настоящее время пожар потушили, продолжаются спасательные поисковые работы, ведутся следственные действия.

По сообщению корреспондентки, на территории детсада можно увидеть много обломков от вертолета. Здание детсада очень пострадало.

Очевидцы о крушении

Возле дома, стоящего рядом с детсадом, также упал большой обломок вертолета. Жители дома слышали громкие взрывы.

Это произошло мгновенно, я услышала гул, поднимаю голову – ничего нет. А тут уже вспышка в садике вспышка и у первого подъезда горит,

– рассказала жительница соседнего дома.

На месте работают специалисты

С родителями и детьми, находившимися в то время неподалеку, работают психологи.

По последним данным, погибли 17 человек, среди которых четверо детей, а также руководство Министерства внутренних дел, в том числе его глава Денис Монастырский.

По информации от корреспондентки, госпитализировано более 30 человек, в том числе 12 детей. Около 10 детей находятся в ожоговом центре Киева с ранениями разной степени.

Сообщается, что у входа в детсад обустроили небольшой волонтерский штаб, там кормят людей и оказывают психологическую помощь. А в рядом рядом лицее №10 организовали оперативный штаб, где помощь могут получить все пострадавшие. Там работают волонтеры, психологи и представители других экстренных служб. Люди приносят в детский сад цветы и мягкие игрушки.

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