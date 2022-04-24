Флешеты стали использовать во время Первой мировой войны

Флешеты – это заостренные стальные снаряды, похожие на тонкие дротики, как в дартсе. Именно такие предметы судмедэксперты обнаружили в телах десятка погибших в Буче и Ирпене.

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Сообщается, что российские оккупанты выпускали флешеты, когда вели артиллерийский огонь.

Мы нашли несколько действительно тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин, как и другие мои коллеги в этом регионе,

– рассказал украинский врач Владислав Пировский.

Врач отметил, что найти эти предметы в телах людей очень тяжело, поскольку они тонкие.



В телах жителей Бучи и Ирпеня обнаружили флешеты / Фото The Guardian

В статье The Guardian говорится, что флешеты стали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты. Снаряды не запрещены международным правом, однако использование этого оружия в густонаселенных городах нарушение гуманитарного права.

Зверства россиян в Киевской области: коротко

Несколько городов в Киевской области, среди которых Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, в течение почти месяца находились под оккупацией российских военных.

В конце марта украинские военные выбили оккупантов. Когда враг отступил, украинская сторона начала фиксировать факты зверств россиян.

Российские солдаты жестоко убивали гражданских: расстреливали, связав руки, насиловали, избивали и т.д. По данным полиции, от рук оккупантов в Киевской области пострадало более 1000 человек.

Украинские правоохранители уже обнаружили более тысячи тел мирных людей, значительная часть из которых – расстреляны.

Узнайте больше – не простим! Кадры зверства оккупантов в Буче: смотрите видео