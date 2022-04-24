Флешети почали використовувати під час Першої світової війни

Флешети – це загострені сталеві снаряди, схожі на тонкі дротики, як у дартсі. Саме такі предмети судмедексперти виявили у тілах десятка загиблих людей у Бучі та Ірпені.

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Повідомляється, що російські окупанти випускали флешети, коли вели артилерійський вогонь.

Ми знайшли декілька справді тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків та жінок, як й інші мої колеги у цьому регіоні,

– розповів український лікар Владислав Піровський.

Лікар зазначив, що знайти ці предмети в тілах людей надзвичайно важко, оскільки вони тонкі.



У тілах жителів Бучі та Ірпені виявили флешети / Фото The Guardian

У статті The Guardian йдеться, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Снаряди не заборонені міжнародним правом, проте використання цієї зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

Звірства росіян на Київщині: коротко

Декілька міст на Київщині, серед яких Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, протягом майже місяця перебували під окупацією російських військових.

Наприкінці березня українські військові вибили окупантів. Коли ворог відступив, то українська сторона почала фіксувати факти звірств росіян.

Російські солдати жорстко вбивали цивільних: розстрілювали, зв'язавши руки, ґвалтували, били тощо. За даними поліції, від рук окупантів на Київщині постраждало понад 1000 людей.

Українські правоохоронці вже виявили понад тисячу тіл мирних людей, значна частина з яких – розстріляні.

Дізнайтесь більше – не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео