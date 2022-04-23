Пока в Бучанской общине работают следователи и эксперты. Приходится работать без выходных. Следовательно, цифра в 412 погибших еще не является окончательной. Также идет и подсчет раненых.

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В отдельное дело выделена братская могила возле Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где всего достали 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка.

"Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных Сил Украины", – сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Вместе с тем продолжается и процесс идентификации погибших. Возле морга работает информационный центр, который помогает родственникам найти, опознать и похоронить своих близких.

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