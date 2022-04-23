Поки у Бучанській громаді працюють слідчі та експерти. Доводиться працювати без вихідних. Відтак цифра у 412 загиблих ще не є остаточною. Також триває і підрахунок поранених.

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В окрему справу виділена братська могила коло Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини.

"Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних Сил України", – повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Тож разом з тим триває і процес ідентифікації загиблих. Коло моргу працює інформаційний центр, який допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких.

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