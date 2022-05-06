Но прежде, чем принимать клиентов, нужно было устранить следы пребывания здесь оккупантов. Среди прочего те пытались достать деньги из банкомата.

Банкомат был поврежден. Мы его отправили на ремонт, его отремонтировали и с сегодняшнего дня банкомат будет работать,

– рассказала и. о. руководителя отделения "Укргазбанка" в Буче Марина Полищук.

Она также добавила, что первая дверь отделения также была повреждена россиянами.

Коллектив отделения "Укргазбанка" доукомплектовали. Отмечается, что часть работников отделения из Бучи уехали. Поэтому на помощь пришли коллеги из Ирпеня, пока там отделение еще не заработало.

Начальник отдела розничных продаж физлицам Инна Синевич сообщила, что через неделю заработает и Ирпенское отделение банка.

"Будем с новыми силами всех обслуживать и ждать клиентов. А также выдавать пенсии, субсидии и социальные выплаты", – добавила она.

Бучанцы, проходящие мимо отделения, не верят, что наконец-то оно работает. Да и об открытии знают не все. Поэтому и людей сегодня немного. Михаил – первый клиент. Еще со вчера выжидал, когда касса заработает, чтобы закрыть важное дело.

"Оплатить кредит. Война войной, а кредит нужно заплатить, никуда не денешься", – отметил мужчина.

Для жителей Бучи, которые больше двух месяцев не имели доступа к никаким банковским услугам и операциям с деньгами, теперь доступны все опции.

По словам Марины Полищук, наличные можно снять с банкомата или с кассы, имея карту любого банка Украины. Также у жителей села Бучи будет возможность оплатить кредиты, услуги нотариуса и коммунальные услуги. В частности, доступен обмен валют.

Уже завтра в отделении "Укргазбанка" в Буче ждут очередей, ведь оно в городе пока единственное, а людей каждый день возвращается все больше.