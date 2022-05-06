Але перш ніж приймати клієнтів, потрібно було усунути сліди перебування тут окупантів. Серед іншого, ті намагались дістати гроші з банкомата.

Банкомат, він був пошкоджений. Ми його відправили на ремонт, його відремонтували і відсьогодні банкомат буде працювати,

– розповіла в. о. керівника відділення "Укргазбанку" у Бучі Марина Поліщук.

Вона також додала, що перші двері відділення також були пошкоджені росіянами.

Колектив відділення "Укргазбанку" доукомплектували. Зазначається, що частина працівників відділення з Бучі виїхали. Тож, на підмогу прийшли колеги з Ірпеня, поки там відділення ще не запрацювало.

Начальниця відділу роздрібних продажів фізособам Інна Синевич повідомила, що через тиждень запрацює й Ірпінське відділення банку.

"Будемо з новими силами всіх обслуговувати і чекати клієнтів. А також видавати пенсії, субсидії та соціальні виплати", – додала вона.

Бучанці, які проходять повз відділення, не вірять, що нарешті воно працює. Та й про відкриття знають не усі. Тому й людей сьогодні небагато. Пан Михайло – перший клієнт. Ще з учора вичікував, коли ж каса запрацює, аби закрити важливу справу.

"Оплатити кредит. Війна війною, а кредит треба заплатити, нікуди не подінешся", – зазначив чоловік.

Для мешканців Бучі, які більше двох місяців не мали доступу до жодних банківських послуг та операцій з грошима, – тепер доступні усі опції.

За словами Марини Поліщук, готівку можна зняти з банкомата або з каси, маючи карту будь-якого банку України. Також у мешканців Бучі буде можливість сплатити кредити, послуги нотаріуса та комунальні послуги. Зокрема, доступний обмін валют.

Вже завтра у відділення "Укргазбанку" в Бучі чекають черг, адже воно у місті поки єдине, а людей щодня повертається все більше.