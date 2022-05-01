В бункерах есть еще несколько десятков маленьких детей. Об этом рассказал находящийся в Мариуполе командир 12 бригады Нацгвардии Денис Шлега, информирует 24 канал.

Важно Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских из "Азовстали"

Военный уточнил, что в бункерах еще остаются несколько десятков маленьких детей. Нужны еще 1 – 2 эвакуационных мероприятия.

На "Азовстали" – сотни раненых и погибших

Шлега подчеркнул, что на территории "Азовстали" находятся около 500 раненых бойцов. Нет возможности их лечить, поэтому защитников тоже нужно эвакуировать.

Также нужно забрать умерших ребят. Шлега отметил, что это тоже очень большая цифра.

Что касается нас военных – мы будем выполнять приказ до конца,

– добавил Шлега.

Однако он заметил, что командир должен заботиться о своих собратьях. По его словам, весь мариупольский гарнизон заслуживает эвакуации, потому что бойцы за эти 2 месяца сделали все возможное и невозможное, и дальше будут выполнять все поставленные задачи.

Что известно об эвакуации гражданских

1 мая началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Президент Владимир Зеленский около 17:40 сообщил, что оттуда уже вывезли около сотни человек. Первая группа уже направляется на подконтрольную Украине территорию. Их предстоит встретить 2 мая в Запорожье.

В Международном комитете Красного Креста подтвердили, что его представители уже находятся на территории оккупированного города. Колонна для эвакуации уехала еще 29 апреля.

Член переговорной делегации от Украины Давид Арахамия и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отметили, что это была очень тяжелая операция.

Почему об эвакуации не предупреждали раньше

Верещук объяснила, что власти ничего не говорили об эвакуации, так как это было необходимо для безопасности людей. Министр призвала не верить каким-либо сообщениям во вражеских телеграм-каналах. Детали, как проходил процесс, обещают рассказать 2 мая.

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