Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. И подчеркнул, что "линия 23 февраля" – несовместима с жизнью российского диктатора Владимира Путина.

К слову Путин влез за горло в кровь и не может выйти, – политолог объяснил продолжительность войны

И это не потому, что снесут режим, произойдут ли какие-либо политические изменения в России. Это в стране-агрессорке никого не интересует.

"Но нас интересует, во-первых, только восстановление территориальной целостности. И во-вторых, внутреннее поведение России, чтобы оно больше никогда не смогло повторить это", – сказал публицист.

Прогноз на ближайшие месяцы

Он добавил, что базовый сценарий номер один сейчас – начинается контрнаступление Вооруженных сил Украины. И примерно 15 августа освобождается временно оккупированный Херсон, предположил публицист;

И здесь возникает вопрос – что 16 августа состоится в Москве? В бункере, на телевидении, что будет народ думать? Я думаю, что будут очень серьезные изменения,

– подчеркнул Пионтковский.

Тогда есть два варианта тезисов, которые можно услышать на пропагандистских каналах:

или призыв "вставать стране великой на смертный бой";

или другой тезис – "последние годы жизни Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе".

Путин по горло в крови

На Западе все чаще говорят о долговременной войне, тем самым призывают к еще более мощной поддержке Украины. Однако точно прогнозировать продолжительность войны пока невозможно. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он объяснил, что пока неясно, насколько может хватать ресурсов России.

И добавил, что кремлевский глава Владимир Путин залез в передрягу. Он хотел завоевать Украину за три дня, проиграл, "влез прямо за горло в кровь и не может выйти".

Политолог заверил, что Путину уже не удастся "сохранить лицо", как говорит Макрон. Именно поэтому и говорят о том, что война может оказаться вязкой, затянутой, позиционной и продолжаться долго, считает политолог. И подчеркнул, что никто не знает, сколько будет продолжаться война, а украинцы будут биться до последнего за свою территорию.

Полностью стрим Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео