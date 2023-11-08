Российские пропагандисты утром 8 ноября заявили, что там, якобы, нет пострадавших. Из опубликованных в сети кадров заметен столб черного дыма, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Бурятии

Местные телеграм-каналы написали, что якобы пожар вспыхнул в не эксплуатируемом помещении завода. По данным врагов, пожар тушат ориентировочно 29 спасателей с помощью 16 единиц техники.

Пожар на заводе в Бурятии: смотрите видео

В Бурятии вспыхнул завод: смотрите видео

В сети писали, что горно-обогатительный комбинат врагов занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд, а также производит цинковый и свинцово-серебряный концентрат.

По данным СМИ, пожар вспыхнул на площади 500 квадратных метров. Вражеские спасатели заверили, что якобы ликвидировали возгорание.

О последствиях и причинах пожара враги еще не писали.

В Бурятии горел торговый центр