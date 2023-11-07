Взрывы в Таганроге во вторник 7 ноября слышали возле военного аэродрома. Россияне не скрывают, что "там стояли птички", то есть военные самолеты.

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Что известно

Взрывы произошли на окраине Таганрога (в других источниках пишут, что звуки слышали в центре). Несколько взрывов прогремели один за другим.

В Таганроге Ростовской области "хлопок" на военном аэродроме. Местные сообщают, что сначала раздались громкие взрывы, а затем в районе аэропорта поднялся столб дыма,

– пишет телеграм-канал "Оперативно.ВСУ".

Россияне живо обсуждают, что могло произойти. Испуганные, они сосредоточились на нескольких версиях.

Версии взрыва в Таганроге от россиян:

"возможно, самолет так громко приземлился, но это не точно, они так громко, да еще и с дымом не приземляются";

"это тот редкий случай с самолетом и сверхзвуком, не стоит разводить панику".

Значительно меньше людей написало, что это знаменитая российская ПВО. Некоторые удивляются, "че за взрыв", кто-то пишет, что "раньше в воздушной гавани такого не было". Многие склоняются к версии с "переходом самолета на сверхзвуковую скорость", но общее мнение – "остается гадать, что это может быть".

Некоторые иронизируют, что их чуть не снесло звуковой волной и чуть не развалилась школа.

Де Таганрог в России: показываем на карте

Российские власти уже отреагировали на взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил, что же за громкие звуки около десяти часов дня 7 ноября слышали жители Таганрога и Азова.

Ответ был очень смешным – почти таким же, как и растерянные комментарии россиян относительно версий взрыва. "Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения СВО", – написал он.

Следует сказать, что это традиционная отмазка российских властей, ведь такие "объяснения" от власти Таганрога звучат уже не в первый раз. Именно такие слова приводят местные СМИ.

Взрывы в России регулярные

Несколько дней назад, 5 ноября, ночь выдалась тревожной для жителей Ростова и Белгорода. Там были очень мощные взрывы.