Очередные выходные для россиян не удались. Только они настроились на воскресный сон, как вдруг раздались взрывы. В Ростове-на-Дону было так громко, что даже российские телеграмм-каналы пишут о взрыве, а не традиционном "хлопке", информирует 24 Канал.

Обратите внимание Российскому минобороны примарились украинские дроны над Курской и Белгородской областями

В сети делятся кадрами, на которых слышен мощный взрыв.

Взрыв в Ростове-на-Дону: смотрите видео из сети

Впоследствии стало известно, что – громко в небе над Белгородом. Сообщений о работе "легендарной" (спойлер – нет) работы ПВО еще не поступало. Очевидно, представители местных властей решили отдыхать вместо того, чтобы "успокоить" россиян.

К слову, эти выходные для россиян совсем не удались. В ночь на 3 ноября жителям Ростова тоже не удалось спокойно выспаться. В городе слышали взрыв. Местные жители вместо того, чтобы видеть десятый сон, паниковали в соцсетях. Версия о том, что это были салюты, понравилась не всем. Что ж, россиянам пора привыкать, что спокойная жизнь им уже даже не будет сниться.