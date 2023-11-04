Конечно, вражеское ведомство обвинило в атаке Украину. Якобы это наши беспилотники. Отмечают, что сбивание этих неизвестных дронов происходило всю ночь.

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В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей,

– говорится в сообщении.

Кремлевский режим все чаще заявляет об атаках