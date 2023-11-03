В 22:31 мониторинговых каналах начали сообщать о том, что в Ростове-на-Дону раздаются взрывы. Россияне начали ужасно паниковать по этому поводу. Особенно с учетом того, что "хлопком" мог стать запуск фейерверков.

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Россияне жалуются в сети

Как отмечают местные СМИ, их корреспонденты слышали 8 взрывов в Ростове. Говорят, что они звучали в районе Военвода и Суворовского. По их словам, "звук показался приглушенным и не столь четким как в центре".

Позже в сеть выложили видео с запуском фейерверков. Говорят, что россияне развлекаются на "Петровской пристани".

Россияне испугались фейерверков в Ростове: смотрите видео

Но есть одно "но". Не все россияне верят в то, что это могли быть фейерверки. В комментариях они жалуются, что было слишком громко, а также разбрасываются образами в сторону запустивших салюты.

Некоторые считают, что это не фейерверки

Вот вам несколько комментариев, ярко подсвечивающих происходящее внутри России. Вот что жители Ростова думают то ли о запуске фейерверков, то ли о взрывах в городе:

"Почему тогда слышно на весь Ростов?";

"Другой звук";

"У меня даже сердце прихватило";

"Я живу напротив и почему-то не вижу фейерверк";

"Фух. Я чуть не вср***ся";

"Я в железнодорожном районе, звуки с запада";

"Фейерверк фейерверком, а это были взрывы".

Кто-то призвал жителей Ростова "готовиться к "хлопку". Другие пользователи заметили, что слышат звуки стрельбы. Говорят также, что другие интервалы, и что на запуск фейерверков это отнюдь не похоже. Жалуются, что эти салюты 10 минут продолжаются. Кричат даже капслоком, что "взрыв и салюты – это две разные вещи".