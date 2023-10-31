В сети публикуют кадры следов "хлопка" в небе над Ростовом, пишет 24 Канал. До этого местные паблики сообщали о звуке взрыва.

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Россияне запутались в заявлениях о работе ПВО

Отметим, что взрывы раздавались как в самом Ростове, так и в Ростовской области.

"Хлопок" в небе над Ростовом: смотрите видео

Пропагандисты сообщили, что под Ростовом предположительно отработала ПВО. Однако жители района "Западный" слышали громкий звук взрыва.

В то же время местные власти в Ростовской области сообщили, что ПВО в регионе якобы не работала.



Следы "хлопка" над Ростовской областью / Фото из сети

Как сообщают российские СМИ, громкие звуки слышали в Таганроге, Красном Десанте и Азове. В то же время никаких официальных комментариев о последствиях "хлопка" пока не поступало.

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