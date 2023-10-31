В сети публикуют кадры следов "хлопка" в небе над Ростовом, пишет 24 Канал. До этого местные паблики сообщали о звуке взрыва.
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Россияне запутались в заявлениях о работе ПВО
Отметим, что взрывы раздавались как в самом Ростове, так и в Ростовской области.
"Хлопок" в небе над Ростовом: смотрите видео
Пропагандисты сообщили, что под Ростовом предположительно отработала ПВО. Однако жители района "Западный" слышали громкий звук взрыва.
В то же время местные власти в Ростовской области сообщили, что ПВО в регионе якобы не работала.
Следы "хлопка" над Ростовской областью / Фото из сети
Как сообщают российские СМИ, громкие звуки слышали в Таганроге, Красном Десанте и Азове. В то же время никаких официальных комментариев о последствиях "хлопка" пока не поступало.
Ростов атаковали дроны 29 октября
- Утром 29 октября в Ростове раздались взрывы. Тогда губернатор Ростовской области заявил якобы об успешной работе ПВО.
- Россияне утверждали, что якобы был уничтожен беспилотник.
- Впоследствии оказалось, что несколько обломков сбитой воздушной цели упали, нанеся повреждения. Ростов также находился под атакой и 23 октября. В конце концов, регион пытались атаковать и 19 и 21 октября.
- Следует отметить, что 31 октября "хлопок" произошел на "Соликамском заводе "Урал". Это один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. В нем занимаются выработкой пороха, взрывчатых веществ и спецхимии".
- Добавим, что 29 октября украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате спецоперации СБУ было поражено дорогостоящее оборудование. Афипский НПЗ, снабжавший топливом войска России, атаковали два беспилотника СБУ.