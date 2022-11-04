"У меня вообще никаких прав нет": как прошел протест в Бурятии
Местные жители запланировали протест еще 3 ноября. Бурятский активист призвал всех выходить на акцию. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на местные СМИ.
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Мы не готовы терять своих близких ради желаний Путина. Скажем решительно "нет" этой преступной войне,
– сказал активист.
В сущности, убийства украинцев россиян не очень беспокоят. Они просто сами не хотят гибнуть на войне, потому и решили выйти на акцию.
Буряты должны были помешать проведению провластной акции в честь Дня народного единения. Они вышли на площадь Советов в Улан-Удэ. Нескольким женщинам удалось сорвать акцию.
Силовики оперативно перекрыли площадь и задержали всех, кто пытался пройтись по ней. Среди них было по меньшей мере 8 активисток. У двоих из них в автозаке взяли объяснения, а затем дали предупреждение и отпустили.
На видео с места происшествия одна из женщин возмущалась таким отношением.
Я не могу (выйти на акцию – 24 канала)? У меня вообще никаких прав нет?
– говорила женщина.
Однако ответа на эти вопросы так и не последовало.
Женщин по протесту повели в автозак: видео
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Неудачный протест в Чувашии
Не только у бурят не удаются митинги, мобилизованные в Чувашии тоже не долго протестовали. Они отказывались участвовать в войне из-за того, что им не выплатили 300 тысяч рублей. Однако протест закончился очень быстро – в учебный центр приехали ОМОНовцы и Росгвардия.
Они подавили протестные настроения, а вместо 300 тысяч рублей "мобики" получить резиновые сапоги и спальные мешки.
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