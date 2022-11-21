РосСМИ сообщают, что в центре Грозного убит полицейский. По имеющимся данным, на него напал неизвестный с ножом и отобрал табельное оружие.

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Что предшествовало стрельбе

После этого на одной из улиц города началась перестрелка, в результате которой нападавший был застрелен.

Чеченский боевик Рамзан Кадыров заявил, что неизвестный действовал один. Однако версия, что у него могли быть сообщники, тоже отрабатывается.

Личность нападавшего также не установили.

На видеозаписи, опубликованной в пропагандистских СМИ, слышны звуки выстрелов, после которых на землю упал мужчина. Он приподнимается, но после повторных выстрелов снова падает.

Стрельба в центре Грозного: смотрите видео

Кадыров усиливает власть на оккупированном Донбассе

Чеченский боевик Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Боевики Кадырова активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и разные драгоценности.

В Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым.

В частности, в течение недели в Донецк приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Также в оккупированный город приезжала чеченская певица Элина Муртазова.

За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" от рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.

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