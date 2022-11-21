РосЗМІ повідомляють, що у центрі Грозного вбито поліцейського. За наявними даними, на нього напав невідомий із ножем і відібрав табельну зброю.

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Що передувало стрілянині

Після цього на одній із вулиць міста почалася перестрілка, внаслідок якої нападника було застрелено.

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров заявив, що невідомий діяв один. Однак версія, що у нього могли бути спільники, також відпрацьовується.

Особу нападника наразі також не встановили не встановили.

На відеозаписі, опублікованому в пропагандистських ЗМІ, чути звуки пострілів, після яких на землю впав чоловік. Він підводиться, але після повторних пострілів знову падає.

Стрілянина у центрі Грозного: дивіться відео

Кадиров посилює владу на окупованому Донбасі

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Бойовики Кадирова активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та різні коштовності.

В Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим.

Зокрема протягом тижня в Донецьк приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Також в окуповане місто приїздила чеченська співачка Еліна Муртазова.

За своє "заступництво" Кадиров вже отримав "героя" від рук колаборантів Пушиліна та Пасічника.

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