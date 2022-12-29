Фотографии обнародовали в телеграмм-каналах. 24 канал. Отмечают, что сине-желтые цвета – это новый и одновременно старый "тренд". Похоже, полуостров начинает готовиться к возвращению домой.

Кстати говоря Крым возвращается домой: в Керчи поставили елку с синими и желтыми цветами

Неизвестно, были ли такие цвета случайностью. В оккупированном Крыму существенно увеличиваются проукраинские настроения.

Оккупанты, в свою очередь, усиливают давление. В Крыму уже нет населенного пункта, где не было арестов людей за то, что они просто слушали украинские песни в общественном месте. В разведке отмечали, что захватчики пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.



Сине-желтые иллюминации в Ялте / Фото с телеграммы "Крымский ветер"



Патриотические украшения в Ялте / Фото с телеграммы "Крымский ветер"

Похожие украшения в Керчи

Недавно в Керчи елку украсили сине-желтыми игрушками. Такими же цветами загорелись огни на улице города. В частности, засиял проспект Октябрьской революции.

Оккупационная "власть" сразу начала искать виновных. В так называемой "администрации даже инициировали внутреннюю проверку по факту украшения елки. Игрушки стали снимать.