Фотографії оприлюднили в телеграм-каналах, передає 24 канал. Зазначають, що синьо-жовті кольори – це новий та водночас старий "тренд". Схоже, півострів починає готуватись до повернення додому.

До речі Крим провертається додому: у Керчі поставили ялинку з синіми та жовтими кольорами

Невідомо, чи були такі кольори випадковістю. В окупованому Криму суттєво збільшують проукраїнські настрої.

Окупанти, своєю чергою, посилюють тиск. Зокрема, у Криму вже немає населеного пункту, де не було арештів людей за те, що вони просто слухали українські пісні в громадському місці. У розвідці зазначали, що загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.



Синьо-жовті ілюмінації в Ялті / Фото з телеграму "Кримський вітер"



Патріотичні прикраси у Ялті / Фото з телеграму "Кримський вітер"

Схожі прикраси у Керчі

Нещодавно у Керчі ялинку прикрасили синьо-жовтими іграшками. Такими ж кольорами запалали вогні на вулиці міста. Зокрема, засяяв проспект Жовтневої революції.

Окупаційна "влада" одразу почала шукати винних. У так званій "адміністрації навіть ініціювали внутрішню перевірку за фактом прикрашання ялинки. Іграшки стали знімати.