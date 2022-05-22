Место выставки – на Михайловской площади, вблизи Софии – также выбрали неслучайно. Там бывают и иностранные журналисты и дипломаты.

Украинские воины эффектно уничтожили вражескую БМП: видео феерического наказания

На Михайловской площади в Киеве можно рассмотреть уничтоженные русские:

танк Т-72Б3,

башню от БМД-4,

машину РЭБ и часть внедорожника "Тигр".

Все это наши воины превратили в экспонаты Национального военно-исторического музея Украины.

Эту технику специально привезли на Михайловскую площадь, чтобы показать – ВСУ – это мощная сила, это профессиональная сила. За последние 8 лет украинцы смогли натренироваться непосредственно в боевых условиях для уничтожения любого врага, который не зашел бы на нашу землю,

– рассказал научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Дмитрий Махтаров.

В центре Киева проходит выставка уничтоженной российской техники / Фото ZN.UA

Потери врага

По состоянию на 22 мая потери российских оккупантов составили 29 050 человек. За сутки это количество увеличилось на 200 человек.

Актуальные потери врага на 22 мая

личного состава – примерно около 29 050 (+200) человек,

танков – 1 285 (+7) единиц,

боевых бронированных машин – 3 141 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц,

РСЗО – 201 единица,

средства ПВО – 93 единицы,

самолетов – 204 единицы,

вертолетов – 170 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) единиц,

крылатые ракеты – 107 (+3) единиц,

корабли и катера 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) единицы,

специальная техника – 43 единицы,

вертолетов – 170 (+1) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ

В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.

враг продолжает обстрелы населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях. На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу.

кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.

, при поддержке артиллерии, противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевке, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.

кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении. На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.