В Киеве вспыхнул пожар в одной из квартир на 8 этаже. спасатели эвакуировали из здания 5 человек.

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Было сильное задымление

Пожар вспыхнул в районе центра столицы. Возгорание произошло на кухне одной из квартир на 8 этаже.



К счастью, жертв и пострадавших нет



Причины и последствия будут устанавливать правоохранители.

В Киеве вспыхнул пожар: смотрите фото

В Киеве возле станции метро Зверинецкая загорелся автомобиль поздно вечером 16 октября. Пожар оперативно ликвидировали, на месте работали спасатели и полиция, причины устанавливали правоохранители.

Под Киевом на 12 октября вспыхнул ресторан. Пожар возник в загородном ресторанном комплексе.

Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщило, что им о пожаре сообщили в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района. Огонь вспыхнул в селе Романков Козинской территориальной общины.