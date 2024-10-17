У Києві спалахнула пожежа у одній з квартир на 8 поверсі. рятувальники евакуювали із будівлі 5 людей.

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Було сильне задимлення

Пожежа спалахнула в районі центру столиці. Займання сталось на кухні однієї із квартир на 8 поверсі.



На щастя, жертв і постраждалих немає



Причини та наслідки встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві спалахнула пожежа: дивіться фото

У Києві біля станції метро Звіринецька загорівся автомобіль пізно увечері 16 жовтня. Пожежу оперативно ліквідували, на місці працювали рятувальники та поліція, причини встановлювали правоохоронці.

Під Києвом проти 12 жовтня спалахнув ресторан. Пожежа виникла у заміському ресторанному комплексі.

Головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що їм про пожежу сповістили о 05:33 в оперативно-диспетчерську службу Обухівського району. Вогонь спалахнув у селі Романків Козинської територіальної громади.