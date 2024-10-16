Про це повідомила Львівська міська рада. На щастя, минулося без постраждалих.

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У Львові була масштабна пожежа

У ніч проти 16 жовтня у Льові спалахнула масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що загоряння сталося близько 02:00. Вогонь швидко поширився й охопив величезну площу.

Пожежа у Львові: дивіться відео

Зранку у Львівській міській раді повідомили, що пожежа спалахнула у складських приміщеннях на території автобусного заводу. Загоряння сталося на пилорамі, однак причини поки що невідомі.

Пожежа на автобусному заводі – більше у галереї

Вогонь охопив площу у близько 1500 квадратних метрів. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували за кілька годин. Боролися з вогнем 88 рятувальників на 17 пожежних машинах.

На щастя, постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає.