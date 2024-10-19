Соответствующую информацию сообщили в ГУР МО Украины. Так, об этом в разведывательном ведомстве рассказали в субботу, 19 октября.
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В центре Луганска ликвидирован российский военный преступник. Речь идет о майоре Дмитрии Первухе.
Соответствующую информацию сообщили в ГУР МО Украины. Так, об этом в разведывательном ведомстве рассказали в субботу, 19 октября.
Смотрите также Более 1300 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 19 октября