Российская армия также теряет безумными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику ориентировочных потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 19 октября.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 677180 (+1380) человек,
- танков – 9035 (+8);
- боевых бронированных машин – 18072 (+19);
- артиллерийских систем – 19548 (+15);
- РСЗВ – 1232 (+0);
- средств ПВО – 978 (+0);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78);
- крылатых ракет – 2623 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26946 (+38);
- специальной техники – 3473 (+25).
Потери врага на 19 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ