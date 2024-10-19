Российская армия также теряет безумными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику ориентировочных потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 19 октября.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 677180 (+1380) человек,
  • танков – 9035 (+8);
  • боевых бронированных машин – 18072 (+19);
  • артиллерийских систем – 19548 (+15);
  • РСЗВ – 1232 (+0);
  • средств ПВО – 978 (+0);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78);
  • крылатых ракет – 2623 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26946 (+38);
  • специальной техники – 3473 (+25).


Потери врага на 19 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ