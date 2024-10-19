Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику орієнтовних втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 19 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 677180 (+1380) осіб,
  • танків – 9035 (+8);
  • бойових броньованих машин – 18072 (+19);
  • артилерійських систем – 19548 (+15);
  • РСЗВ – 1232 (+0);
  • засобів ППО – 978 (+0);
  • літаків – 369(+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78);
  • крилатих ракет – 2623 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38);
  • спеціальної техніки – 3473 (+25).


Втрати ворога на 19 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ