Россиянин Андрей Крюков на Пасху решил выступить против войны в Украине. Упоминание Христа на плакате не уберегло его от задержания.

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Задержание одинокого митингующего

Крюков вышел в центр Москвы с плакатом "Христос за мир". Долго его акция не продолжалась – его задержали и доставили в управление, где будут объяснять основы религиозного воспитания России.

Россиянин с плакатом "Христос за мир" / Фото из соцсетей

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