Героическая оборона Мариуполя продолжается. Враг полностью ровняет город с землей, но не может установить над ним полный контроль.

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Уцелевший проигрыватель

В одном из уничтоженных домов в Мариуполе был замечен уцелевший проигрыватель. Как он устоял в окружающих разрушениях, останется загадкой.

Впоследствии стало известно, что квартира принадлежит фотографу Анатолию Спице, а в углу висят картины мариупольской художницы Елены Пинчук.

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