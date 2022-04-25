Героическая оборона Мариуполя продолжается. Враг полностью ровняет город с землей, но не может установить над ним полный контроль.
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Уцелевший проигрыватель
В одном из уничтоженных домов в Мариуполе был замечен уцелевший проигрыватель. Как он устоял в окружающих разрушениях, останется загадкой.
Впоследствии стало известно, что квартира принадлежит фотографу Анатолию Спице, а в углу висят картины мариупольской художницы Елены Пинчук.
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