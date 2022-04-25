Героїчна оборона Маріуполя триває. Ворог повністю рівняє місто із землею, але не може встановити над ним повний контроль.

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Вцілілий програвач

В одному зі знищених будинків у Маріуполі помітили вцілілий програвач. Як він встояв у довколишніх руйнуваннях залишиться загадкою.

Згодом стало відомо, що квартира належить фотографу Анатолію Спиці, а в кутку висять картини маріупольської художниці Олени Пінчук.

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