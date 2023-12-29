Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами", а также крылатыми и аэробалистическими ракетами. А уже вечером в этот же день стало известно, что враг снова запустил дроны-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза атаки ударными БПЛА.
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В каких областях – воздушная тревога
Самая массированная атака с воздуха
- Обратим внимание, что россияне в ночь на 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Под атаку подверглись объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
- Сначала враг запустил "Шахеды". Всего зафиксировали 36 ударных БПЛА, которыми атаковали Украину.
- Около 03:00 оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. Речь шла о 18 самолетах Ту-95МС. Около 06:00 эти воздушные суда запустили не менее 90 ракет Х-555/Х-101.
- Также в 05:00 оккупанты из Курской области запустили 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Били по северным и центральным областям.
- В то же время русские захватчики били зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Выпустили не менее 14 ракет по баллистической траектории. Речь идет как о С-300/С-400, так и об "Искандер-М", запущенных из Крыма, Курской и Белгородской областей.
- Также пять МиГ-31К взлетели в 06:30. Эти суда запустили 5 аэробалистических ракет "Кинжал" из Астраханской области.
- Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 враг запустил 5 противорадиолокационных ракет Х-31П и одну Х-59.
- Предварительно оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны удалось уничтожить 114 из них. Речь идет о 27 "Шахедах" и 87 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55.