Ночью и утром 29 декабря россияне атаковали Украину "Шахедами", а также крылатыми и аэробалистическими ракетами. А уже вечером в этот же день стало известно, что враг снова запустил дроны-камикадзе. Рассказываем, где сохраняется угроза атаки ударными БПЛА.

Читайте также Самая массированная атака с воздуха: сколько ракет и дронов уничтожили силы ПВО

В каких областях – воздушная тревога

21:45 Воздушные силы предупреждают Винницкую область о движении ударных БПЛА в направлении региона.

21:28 Воздушные силы пишут: "Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в Северо-Западном направлении!"

21:12 Воздушная тревога была объявлена также в Одесской области.

21:09 Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины.

20:55 Воздушные силы ВСУ написали: "Внимание! Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БПЛА!"

20:53 Воздушную тревогу сначала объявили на Херсонщине, а после этого – на Николаевщине.

20:21 Мониторинговые каналы предупредили, что фиксировали пуски дронов-камикадзе из Чауды во временно оккупированном Крыму.

Самая массированная атака с воздуха