Поводом для протеста стала остановка на “Дороге Победы”, организованная группой Night Wolves MC Europe, филиалом российского мотоклуба “Ночные волки”. Сообщается, что он имеет связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Опасность российского империализма

Большой баннер с надписью "Мы приветствуем делегатов российской террористической федерации" и группа людей с флагами Европейского Союза, НАТО и Украины ждали сегодня перед главным входом на Центральное кладбище в Брно прибытия сторонников пропутинской группировки "Ночные волки".

Они пришли возложить венки к памятнику красноармейцам. Мотоциклисты начали свое 10-е путешествие в этом году в городе Михаловце, Словакия, останавливаясь по дороге возле памятников погибшим во Второй мировой войне. Протесты против остановки на "Дороге Победы" был организован группой "Капутин".

С момента аннексии Крыма в 2014 году наша группа неоднократно организовывала подобные акции протеста, чтобы привлечь внимание к опасности российского империализма,

– сказал Петр Лажневский от имени группы "Капутин".

Известно, что в понедельник, 6 мая, мотоциклисты прибудут в пражские Ольшаны. Кроме чехов и словаков, фанаты "Ночных волков" приехали из Германии, Македонии и Эстонии. Группа прошла мимо протестующих и направилась к Почетному захоронению Красной Армии. Отмечается, что там прозвучали чешский и словацкий гимны, участники акции возложили венки и цветы к памятнику.

Впоследствии байкеры и их сторонники снова прошли мимо протестующих с флагами. Байкеры не реагировали на их присутствие, несколько протестующих вступили с ними в дискуссию. Более того, один из сторонников "Ночных волков" попытался потушить сигарету украинским флагом, но обошлось без серьезных стычек между двумя сторонами.

Будут ли протестовать снова

Группа "Капутин" готовит следующую акцию протеста на понедельник, когда сторонники "Ночных волков", как ожидается, прибудут на Ольшанское кладбище. Российские члены группировки не участвуют в мотопробеге, поскольку с началом войны в Украине им запрещен въезд в Чехию.

Это является частью санкций, которые Европейский Союз наложил на Россию после ее вторжения в Украину. Ежегодно мотоклуб "Ночные волки" организует пробеги по европейским странам, в том числе Чехией, по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

Впрочем, их действия вызывают возмущение властей, поскольку объединение часто называют крайне националистическим. Кроме того, руководитель "Ночных волков" Александр Залдостанов находится в санкционном списке США и ЕС за поддержку российской аннексии украинского Крыма.