Во втором туре соперничают бывший премьер-министр Андрей Бабиш и генерал НАТО в отставке Петр Павел. Последний имеет преимущество над Бабишем. Первые результаты объявят уже в субботу.

Кстати говоря Чехия не может передать Украине танки Leopard 2, потому что они нужны ей для собственной защиты

Позиция кандидатов в отношении Украины

Павел решительно выступил за дальнейшую военную помощь Украине против вторжения России. В то же время Бабиш имел тесные связи с венгерским президентом Виктором Орбаном, который неоднократно отличался скандальными заявлениями по Украине.

Бабиш также опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу, и говорит о "посредничестве" в переговорах между Россией и Украиной.

Атака российских хакеров

Во время второго тура чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16). Czech Radio. В частности, под атакой находились страницы кандидата на пост президента Петра Павела, сайт "Сторож государства" и сайт Министерства иностранных дел.

Компания по обеспечению безопасности Check Point предупредила, что такие атаки могут продолжаться в течение выходных. Серьезных последствий для информационной безопасности у атаки не было.

Кстати, такое было и во время первого тура выборов.