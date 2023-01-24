Заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом.
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Ранее Чехия отправила советскую технику для Украины. Вместо этого она получила танки от Германии.
Мы отправили наши танки Т-72 в Украину, поэтому организовали поддержку со стороны Германии, чтобы обеспечить боеспособность нашей армии, – сказал Фиал о Leopard.
Кто поддерживает передачу танков для Украины
Издание ABC News рассказало, что на восьмой встрече "Рамштайн" 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard. Публично об этом заявили в Польше и Финляндии. К ним готовы присоединиться Испания, Нидерланды и Дания.
Чтобы коалиция начала работу, необходимо разрешение на реэкспорт от Германии, поскольку именно она производила танки. Если Берлин примет положительное решение, то Украина получит около 100 Leopard.
Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 Канала
Украина получит танки: последние новости
- В The Wall Street Journal Сообщили, что США готовятся отправить в Украину значительное количество танков Abrams M1. Объявить об этом могут уже на этой неделе. В Белом доме информацию не комментируют.
- Польша направила в Германию запрос на реэкспорт тяжелых танков Leopard для Украины. Берлин обещал быстро рассмотреть вопрос. Bloomberg считает, что Польша получит разрешение в среду 25 января.
- По словам президента Зеленского, Украина рассматривает создание отдельной платформы, которая будет заниматься бронированной техникой. Вклад туда готова сделать Финляндия.