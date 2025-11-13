В Черкассах и в окрестностях – взрывы: работает ПВО
- В Черкассах и в окрестностях прогремели взрывы из-за атаки российских ударных беспилотников, в регионе работает ПВО.
- Воздушную тревогу объявили примерно в 22:30 из-за группы БпЛА, что двигалась в юго-западном направлении.
Россияне атакуют Украину вечером в четверг, 13 ноября, применяя ударные беспилотники. В результате этого взрывы прогремели в Черкассах.
Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрывах в Черкассах?
Воздушную тревогу на территории Черкасской области начали объявлять с ориентировочно 22:30. Воздушные силы тогда сообщали о новой группе БпЛА на северо-востоке региона, которая двигалась в юго-западном направлении.
Впоследствии сообщали и о дронах на юго-востоке области. Уже в 23:06 появилась информация о беспилотнике, который двигался в направлении областного центра с юго-запада. Вскоре после этого в регионе было громко.
В Черкассах и в окрестностях города работает ППО, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Где было громко раньше?
- Днем в промышленном районе Сум вспыхнул пожар в промышленном районе Сум из-за атаки российского дрона по территории одного из предприятий. Там загорелись материалы на производственном участке. Предварительно, обошлось без пострадавших.
- Ночью россияне атаковали Арциз в Одесской области. Там поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха. От вражеской атаки никто из людей не пострадал.
- Прошлой ночью под ударом также оказалась Одесса. По данным ОВА, вражеский удар повредил два здания. Разрушения зафиксировали на фасаде санатория, а также на балконе одного из жилых комплексов.