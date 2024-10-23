Россия в ночь на 23 октября запустила "Шахеды" по Украине. В Черкассах в результате атаки есть повреждения.
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Черкасская область под прицелом
В Черкасской ОВА рассказали, что к счастью, обошлось без пострадавших.
Там также отметили, что над регионом удалось уничтожить 6 ударных БпЛА, однако также есть и попадания.
В частности, в Черкасском районе оккупанты целились по объектам инфраструктуры.
В частности, повреждено здание вполне гражданского автовокзала в областном центре. Спасатели оперативно ликвидировали пожар,
– говорится в сообщении.
Также в результате обстрела повредили админздание частного предприятия и машины. В Золотоношском районе обломки российского железа изуродовали крышу частного домовладения.
В Уманском районе обломками БпЛА разрушен частный гараж и несколько авто.
О взрывах в Черкасской области сообщали несколько раз. Россия продолжает запускать ударные дроны-камикадзе по украинской территории.