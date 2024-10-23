Росія вночі проти 23 жовтня запустила "Шахеди" по Україні. У Черкасах внаслідок атаки є пошкодження.
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Черкащина під прицілом
У Черкаській ОВА розповіли, що на щастя, минулось без потерпілих.
Там також зазначили, що над регіоном вдалося знищити 6 ударних БпЛА, проте також є і влучання.
Зокрема, у Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури.
Зокрема, пошкоджено будівлю цілком цивільного автовокзалу в обласному центрі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу,
– мовиться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкодили адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. У Золотоніському районі уламки російського залізяччя понівечили дах приватного домоволодіння.
В Уманському районі уламками БпЛА поруйновано приватний гараж і кілька авто.
Про вибухи на Черкащині сповіщали кілька разів. Росія продовжує запускати ударні дрони-камікадзе по українській території.