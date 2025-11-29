Укр Рус
29 ноября, 00:01
В Черкассах прогремели взрывы: в городе работает ПВО

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Вечером 28 ноября российские войска запустили по Украине дроны-камикадзе, под ударом оказалась Черкащина.
  • В Черкассах и в окрестностях города работает ПВО, местные власти не сообщали о последствиях атаки.

Вечером в пятницу, 28 ноября, российские войска запустили по Украине дроны-камикадзе. Вражеские беспилотники атаковали в частности Черкасскую область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрывах в Черкасской области? 

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА в Черкасском районе объявили в 22:40. 

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что российские "Шахеды" уже двигаются с Кировоградщины в Черкасскую область. 

Около 23:55 жители областного центра услышали взрывы. 

В Черкассах и на окраинах города работает ПВО, 
– отметили корреспонденты Суспильного. 

По состоянию на момент публикации местные власти не сообщали о возможных последствиях вражеской атаки на регион.

Какие еще регионы находились под атакой? 

  • Вечером 28 ноября громко также было в Днепре. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотника в направлении областного центра с юга. 
     

  • Днем россияне атаковали дронами Чернигов. На территории одного из предприятий города зафиксировали падение "Шахеда". Также в соседней общине возле Чернигова российский беспилотник попал в частный дом. 
     

  • В результате обстрела Черниговщины из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался Славутич. Энергетики заявили, что они начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.