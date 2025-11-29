У Черкасах пролунали вибухи: в місті працює ППО
- Ввечері 28 листопада російські війська запустили по Україні дрони-камікадзе, під ударом опинилася Черкащина.
- В Черкасах та на околицях міста працює ППО, місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.
Ввечері в п'ятницю, 28 листопада, російські війська запустили по Україні дрони-камікадзе. Ворожі безпілотники атакували зокрема Черкащину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи на Черкащині?
Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Черкаському районі оголосили о 22:40.
Згодом моніторингові канали повідомили, що російські "Шахеди" вже рухаються з Кіровоградщини на Черкащину.
Близько 23:55 жителі обласного центру почули вибухи.
У Черкасах і на околицях міста працює ППО,
– зазначили кореспонденти Суспільного.
Станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки ворожої атаки на регіон.
Які ще регіони були під атакою?
Ввечері 28 листопада гучно також було в Дніпрі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.
Удень росіяни атакували дронами Чернігів. На території одного з підприємств міста зафіксували падіння "Шахеда". Також у сусідній громаді біля Чернігова російський безпілотник влучив у приватний будинок.
Внаслідок обстрілу Чернігівщини через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишився Славутич. Енергетики заявили, що вони розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.