Размер этой помощи будет составлять 25 тысяч гривен. К слову, ее могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и проживают в городе минимум девять месяцев.

Читайте также Не улетели из-за теплой погоды: на набережной Днепра в Черкассах зимуют лебеди-шипуны

Какие документы нужны для получения помощи

Городской голова Черкас обнародовал перечень документов, необходимых для оформления выплат:

заявление одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок;

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала);

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя;

копия свидетельства рождения ребенка (с предъявлением оригинала);

реквизиты банковского счета одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя для перечисления средств;

копия решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала);

документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы);

копия справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (по предъявлению оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью);

Куда подавать пакет документов

Бондаренко отмечает, что для оформления выплат документы следует подать в департамент социальной политики Черкасского городского совета.

Заметьте! В случае рождения двух или более детей денежная помощь выплачивается на каждого ребенка.

Также добавляют, что вместе с выплатой пособия в размере 25 тысяч будут получать "упаковку малыша":