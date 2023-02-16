Размер этой помощи будет составлять 25 тысяч гривен. К слову, ее могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и проживают в городе минимум девять месяцев.
Читайте также Не улетели из-за теплой погоды: на набережной Днепра в Черкассах зимуют лебеди-шипуны
Какие документы нужны для получения помощи
Городской голова Черкас обнародовал перечень документов, необходимых для оформления выплат:
- заявление одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок;
- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала);
- справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя;
- копия свидетельства рождения ребенка (с предъявлением оригинала);
- реквизиты банковского счета одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя для перечисления средств;
- копия решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала);
- документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы);
- копия справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (по предъявлению оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью);
Куда подавать пакет документов
Бондаренко отмечает, что для оформления выплат документы следует подать в департамент социальной политики Черкасского городского совета.
Также добавляют, что вместе с выплатой пособия в размере 25 тысяч будут получать "упаковку малыша":
- одинокие матери,
- малообеспеченные семьи, состоящие на учете в департаменте социальной политики,
- многодетные семьи,
- семьи вынужденных переселенцев,
- лица с инвалидностью.